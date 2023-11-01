Dolar ve euroda son durum ne?

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıklayacak. Fed’in faiz oranını yüzde 5.50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Piyasalar aralık ayında Fed’den bir faiz artırımı daha bekliyor.

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Fed son toplantısında bu yıl ilave bir faiz artırımı daha olacağını söylemişti. Faiz artırımlarının devam edeceği beklentisi ile son dönemde altın fiyatları gerilerken, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizindeki yükseliş dikkat çekmişti. Ancak 7 Ekim tarihinde Orta Doğu’da İsrail ile Filistin arasında yaşanan savaş piyasalarda yönü değiştirdi.

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Kritik gelişme öncesinde dolar endeksi 106.724 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.907 ile geriliyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 28.28’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin seyrederek 28.32 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.26, en yüksek ise 28.32 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.95 lira ile yatay seyrediyor.