Dolar ve euroda son durum ne?

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı ve ardından cuma günü ABD’de açıklanan iş gücü verilerinin ardından piyasalarda yön belli oldu.

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Çarşamba günü Fed faizi beklentiler dahilinde 22 yılın en yüksek seviyesinde tuttu. Fed politika faizini yüzde 5.50 seviyesinde bıraktı. Piyasalar zaten faizin sabit tutulacağını fiyatlamıştı.

ABD'DE TARIM DIŞI İSTİHDAM SÜRPRİZ YAPTI

Öte yandan ABD'de ekim ayı iş gücü verileri açıklandı. Buna göre tarım dışı istihdam 150 bin arttı. Piyasalarda beklenti tarım dışı istihdamın 170 bin artması yönündeydi.

Son gelen veri ile birlikte eylül ayında 336 bin olan tarım dışı istihdam 297 bine revize edildi.

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Ülkede işsizlik oranı 0.1 puan artarak yüzde 3.9 seviyesinde gerçekleşti. Piyasalarda beklenti işsizlik oranının değişim göstermeyerek yüzde 3.8 seviyesinde kalması yönündeydi.

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DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SERT HAREKET

ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından cuma günü dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi sert düşüş gösterdi. Dolar endeksi 104.941’e kadar gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.484’ü gördü. Bugün dolar endeksi 104.924 ile gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.589 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 28.29’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 28.43 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.25, en yüksek ise 28.51 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 30.58 lira ile primli hareket ediyor.