Dolar ve euroda son durum ne?

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında artması ve işsizlik oranının yükseliş göstermesiyle birlikte dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde sert düşüş görülmüştü.

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FED ÜYESİNDEN DİKKAT ÇEKEN FAİZ MESAJI

Öte yandan yeni haftanın ilk işlem gününde Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari "Faiz konusunda iyi bir yerde olduğumuzu söylemeye hazır değilim" dedi. Neel Kashkari’ye göre pozitif sinyaller görülmesine rağmen enflasyona karşı zafer ilan edilmesi için çok erken olduğu belirtildi. Bu açıklamalar sonrasında altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı arttı.

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Geçen hafta cuma günü 104.941 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi bugün yükseliş göstererek 105.722’ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.616 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 28.43’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 28.50 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.35, en yüksek ise 28.64 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 30.44 lira ile geriliyor.