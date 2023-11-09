Dolar bugün kaç TL?

Geçtiğimiz haftalarda yüzde 5 seviyesinin üzerini gören ABD 10 yıllık tahvil faizinde düşüş sürüyor. Piyasalarda tahvil faizinin tepe yaptığına ilişkin beklentiler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha fazla faiz artışına gitmeyeceğine ilişkin fiyatlamalar dikkat çekiyor.

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ARALIK AYINDA FAİZ ARTIRIMI BEKLENMİYOR

Swap piyasasında aralık ayında ABD’de faiz artırımı ihtimalinin neredeyse sıfır olduğu ve gelecek yıl başka artış yapılmayacağı yönündeki fiyatlamalar dikkat çekti.

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Dün yüzde 4.488 seviyesine kadar gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4.487’den işlem görürken, dolar endeksi 105.531 ile yatay seyrediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 28.45’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 28.53 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.39, en yüksek ise 28.53 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 30.56 lira ile primli hareket ediyor.