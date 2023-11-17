Dolar ve euroda son durum ne?

Salı günü ABD’de ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık bazda enflasyon beklentilerin altında yüzde 3.2 seviyesine geriledi. Çekirdek enflasyonda ise aylık ve yıllık bazda düşüş dikkat çekti.

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ABD’de enflasyonun yavaşlama göstermesi Fed’in faiz oranlarını daha fazla süre sabit tutacağı beklentilerini kuvvetlendirdi. Pek çok kurum Fed’in aralık ayında faizi sabit tutmasını bekliyor.

DÜN 2 KRİTİK VERİ AÇIKLANDI

Öte yandan ABD’de dün sanayi üretimi ve işsizlik maaşı başvuruları açıklandı. ABD’de sanayi üretimi düşüş gösterirken, işsizlik maaşına başvuranların sayısı 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

DOLAR ENDEKSİ 105 SEVİYESİNİN ALTINDA

Öte yandan salı günü ABD’de enflasyon rakamlarının düşüş göstermesiyle birlikte dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi düşüş göstermişti. Dolar endeksi bugün 104.401 seviyesinden işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.391 ile geriliyor.

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DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 28.65’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 28.72 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.53, en yüksek ise 28.93 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 31.16 lira ile yatay hareket ediyor.