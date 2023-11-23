Dolar ve euroda son durum ne?

ABD’de enflasyonun yıllık bazda beklentilerin üzerinde düşüş göstermesi ve ülkede çekirdek enflasyonun da gerileme kaydetmesiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarını sonlandırdığı yönündeki beklentiler kuvvetlendi.

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Piyasalarda Fed beklentilerine paralel olarak piyasalarda pozitif hava hakim oldu. Bu hafta dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde aşağı yönlü seyir dikkat çekti. ABD 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4.363’e kadar geriledi. Dolar endeksi ise 103.888 seviyesinden günü tamamladı. Bugün dolar endeksi 103.650 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.408 ile yatay hareket ediyor.

ABD’DE PİYASALAR KAPALI

Öte yandan bugün ABD’de Şükran Günü sebebiyle piyasalar kapalı kalacak. Bu nedenle ons altında işlem hacminin düşük kalması bekleniyor.

GÖZLER FAİZ KARARINDA

Yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararında olacak. Merkez Bankası’nın faizi 250 baz puan artırarak yüzde 35’ten yüzde 37.5’e çıkarması bekleniyor.

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DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 28.85’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin seyrederek 28.86 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.77, en yüksek ise 28.88 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 31.59 lira ile primli seyrediyor.