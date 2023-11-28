Dolar ve euroda son durum ne?

Geçen haftalarda ABD’de enflasyon rakamlarının aylık ve yıllık bazda gerilemesiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler değişti.

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ABD’de enflasyonun gerilemesiyle birlikte Fed’in bu yıl bir faiz artırımına gitmeyeceği beklentileri kuvvetlendi. Hatta bazı kurumlar Fed’in mayıs ayında bir faiz indirimine gidebileceğini öngördü.

DEV BANKADAN FAİZ İNDİRİMİ ÖNGÖRÜSÜ

Deutsche Bank ekonomistleri pazartesi günü yaptığı tahminde gelecek yılın ilk yarısında hafif bir ABD resesyonunun gelmesiyle birlikte Fed'in piyasaların şu anda fiyatlandırdığından daha sert bir şekilde faiz indirimine gideceğini öngördü.

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Deutsche Bank ekonomistleri görünüm raporunda 2024'te faiz indirimlerinin 175 baz puan olacağını öngördü.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.381’e kadar geriledikten sonra bugün yüzde 4.381 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi bugün hafif yükselerek 103.303 seviyesinde hareket ediyor.

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DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 28.90’ın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 28.93 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.83, en yüksek ise 28.93 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 31.66 lira ile hafif geriliyor.