Dolar ve euroda son durum ne?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) parasal sıkılaştırmayı sona erdirdiğine ilişkin beklentiler piyasalarda sert hareketlere yol açtı. Geçtiğimiz hafta itibarıyla dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde düşüş dikkat çekti.

Haberin Devamı

Piyasalarda gözler cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarındaydı. Powell'ın para politikasının "kısıtlayıcı bölgeye doğru ilerlediği" yönündeki yorumlarının dolarda ve hazine tahvil getirilerinde düşüşe yol açtı.

PİYASALAR FAİZ İNDİRİMİNİ FİYATLIYOR

Powell daha sonra faiz indirimi iyimserliğini geri püskürtmeye çalıştı ve "yeterince kısıtlayıcı bir duruşa ulaştığımıza dair güvenle sonuca varmanın veya politikanın ne zaman gevşeyebileceğine dair spekülasyon yapmanın erken olacağı" uyarısında bulundu. Buna rağmen, swap piyasaları şu anda mart ayında yaklaşık yüzde 55'lik bir düşüş ihtimali görüyor ve mayıs ayındaki bir kesintiyi tamamen fiyatlıyor.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Geçen hafta cuma günü 103.115 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi bugün toparlanarak 103.457 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü sert düşüş gösteren ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4.255 seviyesinde bulunuyor.

Haberin Devamı

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 28.89’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 28.91 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.79, en yüksek ise 29.24 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 31.42 lira ile hafif geriliyor.