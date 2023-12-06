Dolar bugün ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aralık ayında faizi sabit tutacağı ve mart ayına kadar bir faiz indirimine gideceği beklentileri para ve emtia piyasalarında fiyatlamaları etkiledi.

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Geçtiğimiz gün 104.092 seviyesine kadar yükselen dolar endeksi bugün yatay bir seyir izleyerek 104.009’dan işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.178 ile yükseliş gösteriyor.

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 28.89’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli bir seyir izleyerek 28.93 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.80, en yüksek ise 28.94 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 31.20 lira ile yatay hareket ediyor.