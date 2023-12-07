Dolar ve euroda son durum ne?

Para ve emtia piyasaları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentilerle fiyatlanmaya devam ediyor. Son gelen verilerle birlikte Fed’in aralık ayında faizi sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, 2024 yılı ilk çeyrekte bir faiz indirimi olabileceği piyasalar tarafından fiyatlanıyor.

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ABD'de dün açıklanan ADP özel sektör istihdam rakamları Fed'in faiz artırımlarına son vereceği ve gelecek yıl yılın ilk yarısında faiz indirimine gideceği ihtimalini güçlendirdi.

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Dolar endeksinde ise haftanın ilk üç gününde yukarı yönlü seyir dikkat çekti. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi dün 104.233’e kadar yükseldi. Bugün endeks 103.892'den işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.159 ile primli hareket ediyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 28.91’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 28.92 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.84, en yüksek ise 28.94 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 31.23 lira ile primli seyrediyor.