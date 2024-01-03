Dolar ve euroda son durum ne?

2023 yılının sonlanması ile birlikte yıllık bazda en iyi getiri sunan yatırım araçları belli oldu. Geçen sene Cumhuriyet altını yüzde 82,68 oranında değer kazanırken dolar yüzde 57,90 arttı. Euro ise yüzde 63,39 yükseldi. Yılı 7.470 puandan kapatan BIST 100 Endeksi yüzde 35,60 değer kazandı.

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Özellikle aralık ayının ortalarına doğru ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2024 yılında faiz indirimine başlayacağını duyurması ile birlikte dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi düşüşe geçmişti.

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Dolar endeksi bugün 102.139 ile yatay hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.941 ile hafif primli hareket ediyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü gününe 29.73’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 29.78 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 29.67, en yüksek ise 29.86 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 32.66 lira ile yükseliş gösteriyor.