Dolar ve euroda son durum ne?

Aralık ayının ortalarında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararını açıklamasının ardından piyasalar hareketlenmişti. Özellikle Fed’in 2024 yılı için faiz indirimi öngörmesiyle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinde sert düşüşler görülmüştü

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ERKEN FAİZ İNDİRİMİ MESAJI ÇIKMADI

Bu hafta piyasaların gözü kulağı Fed’in aralık ayındaki toplantı tutanaklarındaydı. Toplantı tutanaklarında para politikasının bir süre kısıtlayıcı kalacağı öngörüldü. Yetkililer 2024’te faiz indiriminin mümkün olduğunu belirtti. Tutanaklarda erken faiz indirimine gidilebileceğine yönelik bir mesaj gelmemesi dikkat çekti.

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ BEKLENİYOR

Bugün piyasaların gözü kulağı saat 16.30’da açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinde olacak. Tarım dışı istihdamın 170 bin artması bekleniyor. Bir önceki ay tarım dışı istihdam verisi 199 bin artmıştı. Kritik veri piyasalarda yönü belirleyecek.

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Bugün dolar endeksi 102.565 ile hafif yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.008 ile yatay hareket ediyor.

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DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son gününe 29.75’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 29.84 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 29.65, en yüksek ise 29.91 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 32.65 lira ile hafif geriliyor.