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Dolar ve euroda son durum ne?

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 30.04’ün üzerinde başladı.

16.01.2024 - 09:06 | | UZMANPARA
Dolar ve euroda son durum ne?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta perşembe günü ABD’de aralık ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde artmasının ardından gözler cuma günü açıklanan üretici fiyat endeksi (ÜFE) verisindeydi. 

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ABD’de üretici fiyatlarının beklentilerin üzerinde düşüş göstermesinin ardından Fed’in mart ayında faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentiler kuvvetlendi. Özellikle üretici fiyatlarının düşüş göstermesi enflasyonun ilerleyen dönemde gevşeyebileceğine yönelik beklentileri kuvvetlendirdi.  

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Öte yandan bugün dolar endeksi 102.968 ile yükseliş gösterirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.003 ile primli hareket ediyor. 

DOLAR/TL YÜKSELİYOR 

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 30.04’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 30.10 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 29.99, en yüksek ise 30.32 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 32.89 lira ile gerileme gösteriyor. 

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