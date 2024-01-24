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Dolar ve euroda son durum ne?

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 30.20’nin üzerinde başladı.

24.01.2024 - 08:39 | | UZMANPARA
Dolar ve euroda son durum ne?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik veriler belirlemeye devam ediyor. Son dönemde piyasalar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında olası bir faiz indirimine gidip gitmeyeceğini fiyatlıyor. 

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İKİ VERİYE DİKKAT! 

Perşembe günü ABD'de 4. çeyrek büyüme verisi, cuma günü ise Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim giderleri verisi açıklanacak. Bu iki veri piyasalarda yönü belli edecek. 

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Dolar endeksi bugün 103.318 ile hafif gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.094 ile geriliyor. 

DOLAR/TL YÜKSELİYOR 

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 30.20’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 30.28 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 29.93, en yüksek ise 30.60 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 32.95 lira ile primli hareket ediyor. 

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