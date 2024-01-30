Dolar ve euroda son durum ne?

ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi zamanlamasına ilişkin belirsizlikler piyasalarda fiyatlanmaya devam ediyor. ABD ekonomisine ilişkin son gelen veriler önemle takip ediliyor.

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Yarın ABD Merkez Bankası (Fed) yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda beklenti faizin değiştirilmemesi yönünde. Fed’in enflasyonda belirgin bir düşüş görülene kadar faiz indirimine gitmesi beklenmiyor. ABD’de son açıklanan enflasyon verisi yükseliş göstermişti.

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Kritik gelişme öncesinde dolar endeksi 103.533 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.043 ile düşüş gösteriyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 30.34’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 30.36 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 30.28, en yüksek ise 30.62 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 32.88 lira ile yatay hareket ediyor.