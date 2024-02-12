Dolar ve euroda son durum ne?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde artması ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi konusunda aceleci davranmayacaklarını açıklamasının ardından dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi yükselmişti.

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ERKEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ AZALDI

Geçtiğimiz hafta genelinde Fed üyelerinden de faiz indirimi konusunda temkinli açıklamalar geldi. Son dönemde piyasalarda Fed’den erken faiz indirimi beklentileri azaldı.

PİYASALAR ABD ENFLASYONUNU BEKLİYOR

Öte yandan piyasaların gözü kulağı yarın saat 16.30’da açıklanacak olan ocak ayı enflasyon verisinde olacak. Ocakta yıllık enflasyonun yüzde 3.4’ten 2.9’a yavaşlaması bekleniyor. Kritik veri piyasalarda yönü belirleyecek.

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Dolar endeksi bugün 104.146 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.173 ile düşüş gösteriyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 30.67’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin seyrederek 30.70 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 30.59, en yüksek ise 30.70 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 33.10 lira ile yatay hareket ediyor.