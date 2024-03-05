Dolar ve euroda son durum ne?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’deki gelişmeler belirlemeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine ne zaman gideceğine ilişkin fiyatlamalar piyasalar üzerinde etkili oluyor.

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Dolar endeksi haftanın ikinci işlem gününde 103.866 ile yatay hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.158 ile geriliyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 31.57’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 31.65 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 31.52, en yüksek ise 31.80 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 34.43 lira ile hafif primli seyrediyor.