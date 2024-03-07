Dolar ve euroda son durum ne?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu yıl içinde faiz indirimi olacağına işaret etmesi ve piyasanın yılın ilk yarısında bir faiz indirimi olacağını fiyatlamayı sürdürmesi piyasaları hareketlendirdi.

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Dün 103.201 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi bugün 103.290’dan işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.067 ile geriliyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 31.77’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 31.84 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 31.69, en yüksek ise 31.85 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 34.76 lira ile primli seyrediyor.