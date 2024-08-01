Dolar ve euroda son durum ne?

Piyasaların gözü kulağı Fed faiz kararındaydı. Fed beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 5.50 seviyesinde sabit tuttu.

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POWELL’DAN FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİ

Faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceğini ifade etti. Bu durum piyasaları hareketlendirdi.

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Kritik gelişme sonrası dolar endeksi bugün 103.863’e kadar geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.054 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 33.15’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 33.16 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 33.09, en yüksek ise 33.19 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.99 lira ile primli seyrediyor.