Dolar ve euroda son durum ne?

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD’den gelen ekonomik gelişmelerde olmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın geçen hafta eylül ayında faiz indirimine gidileceğini duyurmasıyla piyasalar hareketlendi.

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Geçtiğimiz hafta Jackson Hole Sempozyumu’nda Fed Başkanı Jerome Powell, politika ayarlamanın zamanının geldiğini belirtti. Piyasalar son dönemde olası bir Fed faiz indirimini fiyatlıyordu.

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Hafta genelinde dolar endeksinde düşüş hakimdi. Bugün dolar endeksi bir miktar toparlanarak 100.892’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.825 ile yatay seyrediyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 34.01’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 34.04 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 33.95, en yüksek ise 34.73 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 38.13 lira ile hafif yükseliyor.