Dolar ve euroda son durum ne?

Para ve emtia piyasalarında gözler yarın açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında olacak. Fed’in politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık bir indirim de masada.

Haberin Devamı

Özellikle son dönemde piyasalar Fed’in 50 baz puanlık bir faiz indirimine gideceğini fiyatlamıştı. Yarınki Fed faiz kararı sonrası piyasalarda yön belli olacak.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Kritik gelişme öncesi dolar endeksi bugün 100.603 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.610 ile geriliyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 33.94’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 34.05 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 33.90, en yüksek ise 34.05 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 37.96 lira ile yükseliş gösteriyor.