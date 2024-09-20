Dolar ve euroda son durum ne?

Para ve emtia piyasalarında yön hafta ortasında belli oldu. ABD Merkez Bankası (Fed) beklentilerin üzerinde 50 baz puanlık bir faiz indirimine gitti.

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Karar sonrası dolar gevşerken, emtialar ve borsalarda yükseliş yaşandı. Dolar endeksi bugün 100.579 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.711 ile geriliyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 34.02’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 34.09 lira seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 33.97, en yüksek ise 34.09 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 38.11 lira ile yatay seyrediyor.