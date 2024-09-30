Dolar ve euroda son durum ne?

ABD’de faiz indirimi sürecinin başlamasıyla birlikte son dönemde küresel çapta dolar gevşerken, emtia ve borsalarda yükseliş hızlanmıştı.

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Cuma günü 100.157 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi bugün 100.232 seviyesinde hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.768 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 34.16’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 34.18 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 34.00, en yüksek ise 34.20 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 38.31 lira ile yükseliyor.