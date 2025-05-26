Dolar ve euroda son durum ne?

Cuma günü yatay seyreden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 38,9090'dan tamamladı.

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Haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL, şu sıralarda yatay seyrederek 38.93'ten işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 38.87 lira, en yüksek ise 39.03 lira seviyeleri test edildi. Euro da aynı dakikalarda 44.36 liradan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise 99.022 ile yatay hareket ediyor.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne (AB) karşı değişken tarife söylemlerinin yarattığı belirsizlikler, ABD başta olmak üzere diğer ülkelerin ekonomileri üzerinde de belirsizliklerin artmasına neden oluyor.

Tarifelerde sık değişen politikaların yatırımcıların pozisyon almasını zorlaştırırken, konuya ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirtti.