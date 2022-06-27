Dolar ve gram altında düşüş sürüyor

Geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ticari kredilerle ilgili değişikliğe gidildiğini kamuoyuna duyurdu. Buna göre BDDK, 15 milyon liraya kadar döviz varlığı olan şirketlere kredi kullanmaları durumunda döviz varlıklarını 15 milyon liranın üzerine çıkarmama şartı getirdi.

15 milyon TL üzeri döviz nakdi varlığı bulunan şirketler ise bu varlığı aktifinin ya da satış hasılatının yüzde 10'unu aşması durumunda yeni nakdi TL ticari kredi kullanamayacak. BDDK'nın bu kararı sonrası dolar ve gram altın sert düşüşe imza attı.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde dolar kuru 16.49 liraya kadar gerilerken, euro 17.39 lira seviyesine düşmüştü. Gram altın ise 968 lirayı görmüştü.

GRAM ALTIN VE DOLARDA SERT DÜŞÜŞ

Yeni haftanın ilk işlem gününde gram altın ve dolarda düşüş sürüyor. Güne 16.87'den başlayan dolar/TL şu dakikalarda 16.54'ten işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 16.07, en yüksek ise 16.87 seviyeleri görüldü.

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Euro ise bugün 17.01 lirayı gördükten sonra şu dakikalarda 17.49 liradan işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Haftaya 991 liradan başlayan gram altın Türk lirasının döviz kurları karşısında değer kazanmasıyla birlikte düşüş eğilimini sürdürüyor. Gram altın şu dakikalarda 974 lira seviyesinde hareket ediyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 949 lira, en yüksek ise 992 lira seviyeleri görüldü.

ONS ALTIN YÜKSELİYOR

Altının ons fiyatı ise bugün yükseliş kaydediyor. Haftaya 1827 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda 1832 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1827 dolar, en yüksek ise 1841 dolar seviyeleri gözlendi.