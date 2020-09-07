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07.09.2020 - 07:38 |

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar/TL yeni haftanın ilk gününe 7.43 seviyesinden başladı. Euro ise 8.83 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
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Geçen hafta ABDde açıklanan İmalat Endeksi verisindeki olumlu göstergelerin, büyümeye ilişkin pozitif sinyal vermesinin etkisiyle, euro karşısında 1.20 düzeyinden hızla 1.18 doğru toparlanan dolar iç piyasada yeni güne 7.44 liranın üzerine başlamıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkaz Bankası (TCMB), Perşembe günü düzenlenen yatırımcılar toplantısında, salgına bağlı birim maliyet artışlarına ilave olarak döviz kuru ve kredilerde yaşanan gelişmeler talep yönlü dezenflasyonist etkileri sınırladığına işaret ederek, "Çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözleniyor" uyarısı yapmıştı.

Kur yeni güne ise 7.43 seviyesinde başladı. Euro/TL 8.83 TL civarında seyrediyor.

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