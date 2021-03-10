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Dolar yönünü yukarı çevirdi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,6440 seviyesinde işlem görüyor.

10.03.2021 - 10:44 | | AA
Dolar yönünü yukarı çevirdi

Dün en düşük 7,5903 ve en yüksek 7,7830 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,8 altında 7,6171'den tamamladı.

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Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 7,6440'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda, önceki kapanışa göre euro/TL yüzde 0,2 artışla 9,0810'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 10,6070'den satılıyor.

Dolar endeksi, dün 92,5 ile 24 Kasım 2020'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeden düşüşe geçerek 92'nin altına gerilese de bugün 92,2 seviyelerinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,1880 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, son dönemde ABD'de enflasyonist endişeler paralelinde yükselen tahvil faizlerinin, dün yüzde 1,60'lardan yüzde 1,52'lere kadar gerilemesinin gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskının hafiflemesini beraberinde getirdiğini söyledi.

Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, ayrıca 10 yıllık tahvil ihalesinin de yakından takip edileceğini bildirdi.

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