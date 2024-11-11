Dolarda çarpıcı öngörü: Gevşeme olması sürpriz sayılmaz

Uzun zamandır düşüş trendinde olan borsada geçtiğimiz haftanın son 3 gününde yön değişti. Özellikle cuma piyasada sert yükseliş dikkat çekti. Endeks 9200 puan seviyelerine yaklaştı. Borsada sert yükselişi tetikleyen neden neydi?

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GÖZLER ALTINDA! EN KÖTÜSÜ GERİDE Mİ KALDI?

Öte yandan geçen hafta ABD’de Donald Trump'ın seçimi kazanmasının ardından dolar küresel çapta güçlenirken, altın fiyatlarında ilk etapta büyük kayıplar yaşanmıştı. Sert düşüş sonrası perşembe günü toparlanan altın fiyatları cuma günü dengelendi. Altında en kötüsü geride mi kaldı?

Piyasaların bu denli oynak olduğu bir ortamda yatırımcıların gözü kulağı altın, dolar ve borsadaki hareketlerde olmaya devam ediyor. Peki gram altında kısa vadede hangi seviyeler öne çıkıyor? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Ekonomist Hikmet Baydar, milliyet.com.tr’ye değerlendirdi. Baydar, dolar kuru için ‘Gevşeme olması sürpriz sayılmaz’ ifadelerini kullandı.

‘ORTA VADELİ GÖSTERGELER YUKARI DÖNDÜ’

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Ekonomist Hikmet Baydar’ın açıklamaları şu şekilde: “Geçen hafta en çok dikkatimizi çeken konu borsanın perşembe ve cuma günleri hızlı hareket etmesiydi. Borsada anlık ve kısa süreli hareketin bir portföy alımı olma olasılığı bir hayli fazladır. Bu hareketler orta vade göstergelerin yönünü yukarı çevirmesine neden olmuştur.

BORSADA BU SEVİYE KIRILIRSA KOLAYCA YÜKSELEBİLİR

Milliyet.com.tr’de bir önceki yazımızda bahsettiğimiz 9230 puan seviyesi hala kritik olmaya devam ediyor. Bu seviye aynı zamanda 11245 puan seviyesinden gelen aşağı trend çizgisinin de direncini oluşturmaktadır. O yüzden kırılması durumunda 9500 puan seviyelerini kolayca görebilecek noktaya gelmiş olacak.

‘YABANCI HİSSE ALMIŞ OLABİLİR’

Bu alımların arkasında Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamasının ardından gelen Societe Generale gibi kurumların dolar/TL’de short pozisyon önerilerinin de önemi büyük. Bu sayede TL'ye geçen yabancı yatırımcı hisse senedi almış olabilir.

ABD SEÇİMLERİ PİYASAYI NASIL ETKİLEDİ?

Donald Trump'ın seçimi kazanması ticaret savaşı kaygılarının artmasına neden olsa da ‘savaşı durduracağım’ söylemi piyasayı daha çok bekle-gör stratejisine yönlendirmiştir. Rusya -Ukrayna savaşının durdurulması bölge için son derece önemli olurken, İsrail katliamının bitişi Körfez’de dengelerin yeniden oluşmasına yardım edecektir. O zaman da piyasa daha fazla ekonomi bazlı hareket edecek ve jeopolitik riskler azalacaktır. Tabi Trump seçimde vaat ettiklerini yapmayı başarabilirse bu gerçekleşir. Bu durum borsaların oldukça lehinedir. Ancak ticaret savaşları tüm global ekonomiyi tehdit eden bir risktir.

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BORSADA İKİ ÖNEMLİ DİRENÇ!

9200 puan seviyelerinden sonra 9450 puan ve 9714 puan civarı önemli dirençler olarak karşımıza çıkacaktır. Bu direnç seviyelerini kırma çabalarını önümüzdeki günlerde görebiliriz. Çünkü orta vade teknik olarak yukarı sinyalleri gelmiş durumdadır.

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ SONRASI YENİ TAHMİN!

Çarşamba günü altındaki sert satış sonrasında perşembe günü önemli bir toparlanma gerçekleşse de cuma günü yeterince güçlü olamaması jeopolitik risklerin azalma potansiyeliyle alakalıdır. Doların güçlenmesi pariteler gibi altında da dolar bazında değer kayıplarına neden olmuştur. Ons altın 2740 dolar seviyelerinin üzerinde tutunamadığı sürece aşağı trend eğiliminin devamını görebiliriz.

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Şimdilik yön aşağı olduğundan yeni alım için yukarı sinyallerinin gelmesinin beklenmesi daha mantıklı gibi görünüyor. Jeopolitik risklerin azalması beklentisiyle beraber Trump'ın izleyeceği doları güçlendirici politikalar bu beklentilerle kurlar ve değerli metaller üzerinde etkili olmuş görünüyor. Ons altın 2721 dolar seviyesinin üzerinde tutunabilirse yukarı yönlü umudumuz artacaktır. Aksi halde kısa vade hedef 2645 dolar olacaktır.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDER Mİ?

Gram altın kur oynaklığının olmadığı şu dönemde daha çok altın ons altın ile birlikte hareket edecektir. Ons altın kısa vade aşağı trend sinyalleri verdiğinden, bu sinyaller bozulmadığı sürece yön gram altında da aşağı doğru olabilir. 2992 TL seviyesinin üzerinde tutunması yukarı yönlü umutları artırabilir. Aksi halde 2910 TL seviyelerine doğru bir kayma yaşayabiliriz.

DOLARDA YENİ ÖNGÖRÜ: GEVŞEME OLMASI SÜRPRİZ SAYILMAZ

Dolar/TL yatay seyirde kararsız bir görünüm vermekte, aşağı sinyalleri devam etmektedir. Yabancı kurumların TL pozisyon önerileri nedeniyle doların TL karşısında daha fazla değer kaybetme potansiyeli fazladır. Şimdilik orta vade aşağı sinyalleri geldiğinden özellikle forward fiyatlarda aşağı yönlü fiyat revizyonları dikkatimizi çekmektedir. Bu durumda gevşeme olması pek de sürpriz sayılmaz.

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‘TL GÜÇLENEBİLİR, YANİ KUR DÜŞEBİLİR’

Şimdilik aşağı yönde baskının devam edeceği bir dönemi yaşayacakmışız gibi görünürken "görünmez bir el" sanki düşüşün önüne geçmektedir. Özellikle kamu alımlarının durması durumunda TL'nin değer kazanması söz konusu olabilir. TCMB faiz indirimleri için beklentilerin Şubat 2025 ayına kayması Ocak ayında bu ihtimali artırmaktadır. TL'nin değer kazanması 2025 enflasyon hedefinin tutması için en önemli araç olacaktır. Aksi halde enflasyonun yıllık %30 civarı olması kuvvetle ihtimaldir. Bu durumda bile reel getiri yüksek olduğundan yabancı tahvil alma eğilimi devam edeceğinden, TL güçlenebilir, yani kur düşebilir.”