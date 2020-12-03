Dolarda değer kaybı devam edebilir!

Morgan Stanley ABD Baş Hisse Stratejisti Mike Wilson, temel risklerden birinin insanların artmaya devam eden Hazine tahvili faizlerine fazla odaklanmaları olduğunu kaydetti.

Yönetici, "Bu durum strese neden olarak hisse senedi piyasasında düşüş getirebilir. Piyasa aşırı alım bölgesinde, piyasanın bir miktar aşırı alım bölgesinde olmasının nedeni faizlerin nihayet yukarı hareket etmeye başlaması" yorumunda bulundu.

ABD'de bu hafta yeniden gündeme gelen teşvik programı ile yükselen Hazine tahvili faizleri, bazı uzmanların, endekslerin tarihi yükseklerde olduğu ortamda nihayetinde hisse senedi değerlemelerinde bir aşağı yönlü düzeltme ihtiyacına neden olacağı uyarılarını getirmişti.

Wilson öte yandan, bununla birlikte ABD hisse senedi piyasalarında yaşanabilecek bir düzeltmeyi alım için fırsat göreceklerinin altını çizdi.

Wilson ayrıca, doların gelecek 12 ayda %10 değer kaybetmesinin mümkün olduğunu söyledi. Dolarda düşüş beklentisine neden olarak önümüzdeki dönemde ABD'nin yapısal açıklar konusunda muhtemelen en agresif olacağı yorumu yaptı.

Yönetici, "Zayıflayan dolar küresel ekonomi için olumlu olabilir. ABD doları göstergesi DXY bu yıl şimdiye kadar %5,7 civarında değer yitirerek 2 yılı aşkın sürenin en düşük seviyelerine indi." ifadelerini kullandı.