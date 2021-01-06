Dolarda son durum!

Dün en düşük 7,3636 en yüksek 7,4335 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 7,3882'den tamamlamıştı.

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Dolar endeksi ise 89,2 ile 27 Mart 2018'den bu yana en düşük seviyeyi görmesi sonrası 89,3 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla 1,2351 ile Nisan 2018'den bu yanan en yüksek seviyesinden işlem buluyor.

Analistler, akşam saatlerinde ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının yanı sıra ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin haber akışının da piyasaların odağında bulunduğunu söyledi.