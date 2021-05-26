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Dolarda son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,46 seviyelerinde işlem görüyor.

26.05.2021 - 10:36 | | AA
Dolarda son durum

Dün en düşük 8,3755 ve en yüksek 8,4877 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,8 artışla 8,4591'den tamamladı.

Bugüne de yükselişle başlayan dolar/TL, saat 10.25 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 8,4560'tan işlem görüyor.

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Dün 10,3930 ile tarihi zirvesini gören euro/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 10,3510 seviyesinde seyrederken, sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 11,9510'dan alıcı buluyor.

Dolar endeksi ise analistlerin kritik destek olarak nitelendirdikleri 90 seviyesinin altındaki seyrine devam ederek, yüzde 0,1 değer kazancıyla 89,8 seviyelerinde hareket ediyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin etkisiyle risk algısında bozulma yaşandığını, bu durumun gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının takip edileceğini kaydetti.

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