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Dolarda son durum!

Dolar fiyatları, güne yükselişle başlamasının ardından 8,63 TL seviyelerinde işlem görürken; şu dakikalarda 8.60 seviyesinde dalgalanıyor.

02.06.2021 - 16:44 | | AA
Dolarda son durum!

Dün en düşük 8,4725 ve en yüksek 8,5419 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,6 artışla 8,5370 seviyesinden tamamlamıştı. Dolar/TL, saat 16.40 itibarıyla 8,60 TL'den işlem görüyor.

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Euro/TL, ise 10.40 TL seviyesinde hareket ediyor. Analistler, ekonomik aktivitedeki toparlanma ile enflasyon endişeleri arasında kararsız kalan fiyatlamaların gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı artırdığını belirterek, Türk lirasındaki negatif ayrışmanın ise sürdüğünü söyledi.

 

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