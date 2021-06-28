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Dolarda son durum

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 8,73 seviyelerinde işlem görüyor.

28.06.2021 - 10:27 | | AA
Dolarda son durum

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket ederek 8,8012 ile tarihi yüksek seviyesini gören dolar/TL, günü yüzde 0,7 artışla 8,7659'dan tamamladı.

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Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 8,7293'ten işlem görüyor.

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yüzde 0,3 azalışla 10,4267'den, sterlin/TL yatay seyirle 12,1626'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 91,7 seviyesinde seyrediyor. Analistler, doların yeni haftaya küresel para birimleri karşısında düşüşle başladığını söyledi.

Bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek açıklamaların gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

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