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Dolarda son durum!

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 8,62 seviyelerinde işlem görüyor.

13.07.2021 - 10:50 | | AA
Dolarda son durum!

Dün düşüş eğiliminde hareket eden ve 8,6218 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,26 değer kaybederek 8,6409'dan tamamladı.

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Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 8,6210'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yüzde 0,1 azalışla 10,2350'den, sterlin/TL de 0,3 değer kaybıyla 11,9610'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 92,3 seviyesinde seyrederken, euro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1859'dan işlem görüyor.

Analistler, sanayi üretim endeksinin mayısta yıllık yüzde 40,7, aylık 1,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdiğini belirterek, yurt dışında ABD'de enflasyon verilerinin ve yeni tip koronavirüs salgınının ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

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