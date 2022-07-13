Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaDolarda son durum
HaberlerUzmanpara Haberleri Dolarda son durum

Dolarda son durum

Dolar fiyatları şu dakikalarda 17,39 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 17,50 TL seviyelerinde bulunuyor.

13.07.2022 - 09:38 |
Dolarda son durum

Dolar/TL, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 17,31 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 17,39 TL seviyesinden başladı.

GÜNCEL DÖVİZ KURU İÇİN TIKLAYINIZ

Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 17,5035 TL'yi görürken; şu dakikalarda 17,50 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20,7921 TL seviyesinde işlem görüyor.

Galatasaray-MOL Fehervar: 0-1

Galatasaray-MOL Fehervar: 0-1

Europol: PKK/YPG Avrupalı teröristlere eğitim verdi

Europol: PKK/YPG Avrupalı teröristlere eğitim verdi