Dolarda son durum

Dolar/TL, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 17,31 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 17,39 TL seviyesinden başladı.

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Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 17,5035 TL'yi görürken; şu dakikalarda 17,50 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20,7921 TL seviyesinde işlem görüyor.