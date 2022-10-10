Dolarda son durum ne?

Piyasalarda gözler geçtiğimiz hafta cuma günü ABD’de açıklanan eylül ayı tarım dışı istihdam verisindeydi. Tarım dışı istihdam eylül ayında 263 bin arttı. Piyasa beklentisi ise artışın 250 bin olacağı yönündeydi.

Özellikle iş gücü piyasasındaki gelişmeler ve enflasyondaki seyir Fed’in para politikası üzerinde önemli rol oynuyor. Fed enflasyonla mücadele edebilmek için agresif faiz artırımına yönelirken, bir yandan da ekonomiyi resesyona sürüklememeye çalışıyor. Kritik tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte Fed’in sıkı para politikasını sürdüreceği beklentileri kuvvetlendi. Bu durum dolar endeksinin yükselmesine yol açtı.

Dolar endeksi bugün 112.977’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.885 ile primli seyrediyor.

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Geçtiğimiz hafta cuma gününe 18.57’den başlayan dolar/TL 18.74 seviyesine kadar yükseldikten sonra 18.61’den kapandı.

DOLAR/TL HAFİF GERİLİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 18.58’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre hafif gerileyerek açılış seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.52, en yüksek ise 18.67 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.06 lira ile düşüş gösteriyor.