Dolarda son durum ne?

Piyasalarda gözler bugün saat 21.00’de açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında gerçekleştirilen toplantısına dair tutanaklarda olacak. Tutanaklarda Fed’in kasım ayındaki toplantısında faiz artışına dair sinyaller aranacak.

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Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin etkisiyle birlikte dolar endeksi yükselişe geçmişti. Endeks bu hafta da primli seyrini sürdürüyor. Dolar endeksi bugün 113.208’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.947 ile hafif geriliyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 18.58’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek açılış seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.52, en yüksek ise 18.61 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.05 lira ile yatay seyrediyor.