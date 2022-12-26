Dolarda son durum ne?

Geçen hafta ABD ekonomisine yönelik 3. çeyrek büyüme rakamları piyasaların odağındaydı.

Geçen hafta perşembe günü açıklanan kritik veriye göre ABD ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 3.2 oranında büyüme gösterdi. Piyasalarda beklenti ise büyümenin değişim göstermeyerek yüzde 2.9 oranında kalması yönündeydi. Beklentilerden iyi gelen büyüme rakamları sonrası piyasalar hareketlendi.

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Dolar endeksi geçen hafta 103’lü seviyelerde hareket ederken, kritik gelişme sonrasında 104.500’ün üzerine çıktı. Geçtiğimiz gün 104.124'e kadar gerileyen dolar endeksi bugün ise yatay bir seyir izleyerek 104.325’ten işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3.751 ile primli hareket ediyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 18.66’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.60, en yüksek ise 18.79 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 19.89 lira ile yükseliş kaydediyor.