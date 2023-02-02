Dolarda son durum ne?

Piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı dün saat 22.00’de açıklandı. Fed politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4.75 seviyesine çıkardı. Fed aralık ayındaki toplantısında politika faizini 50 baz puan artırmıştı. Böylelikle Fed faiz artırım hızında yavaşlama eğilimini sürdürmüş oldu.

KARAR METNİNDE DİKKAT ÇEKEN ENFLASYON MESAJI

Fed kararı sonrası yayınlanan metinde önceki metinden farklı olarak enflasyonun kısmen gevşediği ancak hala yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi. Bu görüş Fed yetkililerinin enflasyonda zirvenin görüldüğüne inandığı sinyalini veriyor.

POWELL’DAN FAİZ AÇIKLAMASI

Fed Başkanı Jerome Powell ise bu yıl faiz indirimine gidilmesinin uygun olmadığını açıklarken, faiz artırımı için hala bir alan olduğunu söyledi. Powell, "Faizin nereye kadar yükselmesi gerektiğine karar vermedik. Şu an ile mart ayı arasındaki verilere bakacağız. Mart toplantısında faiz artırım patikası konusunda değerlendirmelerimizi güncelleyeceğiz" dedi.

KRİTİK GELİŞME SONRASI DOLAR ENDEKSİNDE SERT DÜŞÜŞ

Fed faiz kararı öncesinde 101.800’lü seviyelerden işlem gören dolar endeksi 101.036’ya kadar geriledi. Bugün endeks 100.820’ye kadar düştükten sonra şu dakikalarda 101.248’den işlem görüyor.

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ABD 10 yıllık tahvil faizi karar öncesi yüzde 3.474 seviyesinde hareket ederken, dün yüzde 3.387’ye kadar geriledi. Tahvil faizi bugün yüzde 3.416 seviyesinden işlem görüyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 18.81’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek açılış seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.78, en yüksek ise 18.82 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.68 lira ile yatay hareket ediyor.