Dolarda son durum ne?

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Fed’in faiz kararını açıklamasının ardından piyasalar hareketlenmişti. Fed beklentiler dahilinde politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4.75 seviyesine çıkardı.

Fed bir önceki toplantıda politika faizini 50 baz puan artırmıştı. Böylelikle Fed faiz artış hızını yavaşlatmış oldu. Kritik gelişme sonrasında tutanaklarda enflasyonun tepe noktasına ulaştığına yönelik mesajlar verilmesiyle birlikte dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi gerilemişti.

Ancak cuma günü ABD’de ocak ayı tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde sert yükselişler görüldü. Dolar endeksi 103’lü seviyelerin üzerine çıkmıştı.

POWELL’DAN ENFLASYON MESAJI

Fed Başkanı Jerome Powell dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada enflasyonun gerilemeye başladığını ancak yüzde 2 hedefine geri dönülmesinin uzun bir süreç olmasını beklediğini söyledi.

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Powell, verinin enflasyonun Fed'in beklediğinden daha yüksek seyrettiğini göstermesi halinde bunun daha yüksek faizler anlamına geleceğini vurguladı.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

Geçtiğimiz gün 103.001 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi 103.338’den kapandı. Bugün endeks yatay bir seyir izleyerek 103.321’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.660 ile düşüş gösteriyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 18.82’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 18.83 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.79, en yüksek ise 18.84 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.22 lira ile sakin seyrediyor.