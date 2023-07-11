Dolarda son durum ne?

Geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) haziran ayında faizi yüzde 5-5.25 seviyesinde sabit bıraktığı toplantısının tutanaklarını yayınlamasının ardından piyasalar hareketlenmişti.

Öte yandan cuma günü 15.30’da ABD’de haziran ayı tarım dışı istihdam verisi açıklandı.

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Tarım dışı istihdam 209 bin artarak beklentilerin altında kaldı. Piyasa beklentisi tarım dışı istihdamın 240 bin artması yönündeydi. Bir önceki ay 339 bin artan tarım dışı istihdam verisi 306 bine revize edildi. ABD'de kritik verinin beklentilerin altında kalmasının ardından dolar endeksinde sert düşüş görülmüştü.

DOLAR ENDEKSİNDE AŞAĞI YÖNLÜ SEYİR SÜRÜYOR

Cuma günü 102.226’ya kadar gerileyen dolar endeksi dün 101.950 seviyesini test etti. Endeks bugün de aşağı yönlü seyrini sürdürerek 101.759’dan işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.970 ile düşüş gösteriyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 26.09’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 26.12 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.02, en yüksek ise 26.22 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 28.76 lira ile primli seyrediyor.