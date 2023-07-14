Dolarda son durum ne?

Piyasalar ABD’den gelen ekonomik gelişmelerle birlikte yön bulmaya devam ediyor. Geçen hafta cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında artmasıyla birlikte dolar endeksinde sert düşüş görülmüştü.

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Hafta genelinde aşağı yönlü seyreden dolar endeksi geçtiğimiz günlerde ABD enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte düşüşüne devam etti.

ABD’DE ENFLASYON DÜŞTÜ

ABD'de haziran ayında üst üste 12'nci ayda da düşüş gösteren enflasyon piyasa beklentilerinin de altında geldi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre tüketici fiyatları haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 4 olan enflasyonun yüzde 3,1'e gerileyeceği yönündeydi.

Böylece tüketici fiyatları 2021 yılı Mart ayında görülen yüzde 2,6'dan sonra en düşük seviyesine indi.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 26.05'in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda 26.09 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 25.98, en yüksek 26.12 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.30 lira ile primli hareket ediyor.