Dolarda son durum ne?

Bugün saat 21.00’de Fed faiz kararını açıklayacak. Fed’in politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 5.50 seviyesinde tutması bekleniyor.

Fed son toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5.50 seviyesine çıkarmıştı. Bu son 22 yılın en yüksek faiz seviyesi olmuştu.

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Bugünkü Fed faiz kararı sonrası gözler Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarında olacak. Piyasalar Fed’in ileriye dönük projeksiyonlarına ilişkin sinyaller arayacak. Kasım ayındaki faiz kararına ilişkin ipuçları aranacak.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

Kritik gelişme öncesi dolar endeksi bugün 105.090 ile hafif gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.353 ile sakin seyrediyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 27.01’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 27.04 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.96, en yüksek ise 27.19 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 28.93 TL ile primli hareket ediyor.