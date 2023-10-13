Dolarda son durum ne?

Geçtiğimiz hafta sonunda Hamas’ın İsrail’e saldırması ve İsrail’in de karşı operasyon düzenlemesi ile birlikte Orta Doğu’da savaşın fitili ateşlenmişti. İki taraf arasında saldırılar devam ederken, Lübnan ve Suriye tarafından da İsrail’e saldırıda bulunuldu. Savaş diğer ülkelere de sıçramış oldu.

Haberin Devamı

GÜNCEL DÖVİZ KURU İÇİN TIKLAYINIZ

Orta Doğu’da baş gösteren savaş jeopolitik riskleri körüklerken güvenli liman altına talep arttı. Dolar endeksi ve tahvil faizi bu hafta düşerken, altında toparlanma görüldü.

ABD’DE ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

ABD’de eylül enflasyonu aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Buna göre tüketici fiyatları aylık yüzde 0.4, yıllık yüzde 3.7 oranında arttı.

Piyasalarda beklenti eylülde tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0.3, yıllık yüzde 3.6 oranında artması yönündeydi.

Bu hafta genelinde dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizindeki düşüş dikkat çekmişti. Dolar endeksi ABD enflasyon rakamları sonrası 106.244 ile yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.637 ile primli hareket etmişti.

Haberin Devamı

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 27.71'in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 27.79 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 27.67, en yüksek ise 27.88 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.43 liradan işlem görüyor.