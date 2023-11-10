Dolarda son durum ne?

Geçtiğimiz haftalarda yüzde 5 seviyesinin üzerini gören ABD 10 yıllık tahvil faizinde düşüş sürüyor.

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Piyasalarda tahvil faizinin tepe yaptığına ilişkin beklentiler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha fazla faiz artışına gitmeyeceğine ilişkin fiyatlamalar dikkat çekiyor.

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DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 28.45'in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 28.55 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.40, en yüksek ise 28.73 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 30.48 lira ile primli hareket ediyor.