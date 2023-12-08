Dolarda son durum ne?

Para ve emtia piyasaları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentilerle fiyatlanmaya devam ediyor. Son gelen verilerle birlikte Fed’in aralık ayında faizi sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, 2024 yılı ilk çeyrekte bir faiz indirimi olabileceği piyasalar tarafından fiyatlanıyor.

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ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdam rakamları Fed'in faiz artırımlarına son vereceği ve gelecek yıl faiz indirimine gideceği ihtimalini güçlendirdi.

DOLAR/TL NE KADAR?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 28.91’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 28.93 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.86, en yüksek ise 28.96 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 31.23 lira ile primli seyrediyor.