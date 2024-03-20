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Uzmanpara Dolarda son durum ne?
Haberler Uzmanpara Dolarda son durum ne?

Dolarda son durum ne?

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 32.38’in üzerinde başladı.

20.03.2024 - 09:17 | | UZMANPARA
Dolarda son durum ne?

Geçen hafta ABD’de üretici ve tüketici fiyatlarının beklentilerin üzerinde artış göstermesinin ardından piyasalar hareketlenmişti. Özellikle ABD’de yüksek gelen enflasyon verisi Fed’in haziran ayında faiz indirimine gideceği beklentilerini düşürmüştü. 

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GÖZLER FED FAİZ KARARINDA 

Piyasalarda Fed fiyatlamalarının dikkat çektiği bu dönemde bugün önemli bir karar açıklanacak. ABD Merkez Bankası saat 21.00’de faiz kararını açıklayacak. Faiz kararı sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell piyasalara ilişkin önemli mesajlar verecek. 

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Kritik gelişme öncesinde dolar endeksi 103.886 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.293 ile sakin seyrediyor. 

DOLAR/TL YATAY HAREKET EDİYOR 

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 32.38’in üzerinde başladı. Kur şu sıralarda yatay hareket ederek 32.37 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.25, en yüksek ise 32.44 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.24 lira ile yatay seyrediyor. 

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