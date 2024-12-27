Dolarda son durum ne?

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 35,1594'ten tamamladı. Dolar/TL, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 35,2660'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 azalışla 36,7150'den, sterlin/TL yatay seyirle 44,1630'dan satılıyor. Dolar endeksi ise bir önceki kapanışa paralel 108,2 seviyesinde bulunuyor.

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ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme döngüsünde gelecek yıl atacağı adımlara yönelik belirsizliklerin etkisiyle varlık fiyatlamalarında karışık seyir izleniyor.

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Büyük ekonomilerin hedeflenen enflasyon oranlarına ulaşmada güçlük çekmesi, gelecek yıl merkez bankalarının izleyeceği patika hakkındaki soru işaretlerinin varlığını korumasına neden oluyor.

Öte yandan, dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yaklaşık 2 yıl aradan sonra politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını indirerek 250 baz puan düşürdü ve yüzde 47,50'ye çekti.

Merkez Bankasının gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marjla belirlenmesine karar verildiği belirtilen duyuruda, "Enflasyonun ana eğilimi kasım ayında yataya yakın seyretmiştir." ifadesi kullanıldı.

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Ayrıca TCMB, dün yaptığı duyuruda, reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetini düşürerek, güncel reeskont kredisi toplam faiz maliyetinin yüzde 29,93 olarak uygulanmasına karar verdi.

Bunlara ek olarak, Merkez Bankası, 2025 yılı takvimini internet sitesinde yayımladı. Yayımlanan takvime göre, gelecek yıl 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.

Açıklanan takvime göre gelecek yılın ilk para politikası kararı ise 23 Ocak 2025'te verilecek. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 108,5 seviyesinin direnç, 107,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.