Dolarda son durum ne?

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 35,8890'dan tamamladı. Dolar/TL, saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 35,9760 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 azalışla 37,3680'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 düşüşle 44,7190'dan satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 107,8 seviyesinde.

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ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin sınırlı da olsa azalması varlık fiyatlamalarında etkili olurken, gözler bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerine çevrildi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) politikalarını oluşturmada önem verdiği verilerden olan istihdam raporundan alınacak sinyallerin bankanın projeksiyonlarına yönelik mesaj verebileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde enflasyon raporu, yurt dışında ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin direnç, 108,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.