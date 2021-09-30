Dolardaki güçlenme altını baskılıyor

Para ve emtia piyasaları bu hafta oldukça hızlı bir seyir izliyor. Haftanın ilk işlem gününde 503 lirayı aşan gram altın, genel olarak 500 lira direncinin altında seyrediyor. Geçtiğimiz gün dolar endeksi 94.4 seviyesinin üzerine çıkarak 11 ayın en yükseğine ulaşırken, bu durum ons altın fiyatı üzerinde satış baskısı getirdi. Ons altın geçtiğimiz gün 1721 dolara kadar düşüş kaydetti.





ONS ALTIN TOPARLANMAYA ÇALIŞIYOR

Geçtiğimiz güne 1734 dolar seviyesinden başlayan ons altın, doların gelişen ülke para birimlerine karşı değer kazanmasıyla birlikte 1721 dolara kadar düşüş kaydetti ve 1722 dolardan kapandı.

Bugüne ise 1728 dolardan başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesinin yüzde 0.35 üzerinde 1729 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1726 dolar, en yüksek ise 1734 dolar seviyeleri görüldü.

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GRAM ALTIN DÜŞÜYOR

Haftanın ilk işlem gününde 503 lira seviyesinin üzerine çıkan gram altın fiyatı, bu tarihten itibaren kısmi düşüş kaydediyor.

Bugün 496 liradan açılan gram altın, önceki kapanış seviyesinin yüzde 0.35 altında 494.5 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 494.2 lira, en yüksek ise 497.8 lira seviyeleri görüldü.

Ons altında yaşanan geri çekilme gram altın fiyatı üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

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DOLAR VE EURO HAFİF GERİLİYOR

Geçtiğimiz gün dolar endeksinde yaşanan yükselişin ardından dolar/TL, 8.96 seviyesine kadar yükselerek rekorunu tazeledi. Bugün ise dolar kuru önceki kapanışının yüzde 0.23 altında 8.89 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 8.88 lira, en yüksek ise 8.93 lira seviyeleri görüldü.

Son iki işlem gününde gerileme kaydeden euro ise bugün yüzde 0.20 oranında düşüşle 10.31 liradan işlem görüyor.